Sabah yazarından: Puştlar eli boş döndü

Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Köln’de düzenlediği mitingdeki protestolar için, “Başbakan konuşurken salondaki gurbetçilerimiz de coştu… Alkıştan inlettiler orayı. Dışarısı da kalabalıktı. Hainler de bir başka sokakta pusuya yatmıştı… Alman Cumhurbaşkanı Gauck'a verdikleri sözü tutmak için. Ama puştların umduğu olmadı” ifadelerini kullandı.

Ersin Ramoğlu’nun Sabah’ta “Pustlar eli boş döndü” başlığıyla yayımlanan (26 Mayıs 2014) yazısı şöyle:

Puştlar eli boş döndü

Köln' deki Lanxess Arena Spor Salonu'nda konuştu Başbakan Erdoğan.

Salon dolu ve çok canlıydı.

Onu dinlerken duygulandım.

Nereden nereye gelmiştik…

1961'de ilk işçimizi Eminönü'nden bindirmiştik trene…

Sonra 68. vilayetimiz olmuştu Almanya…

Geçen yıllarla birlikte ne acılar, ne hüzünler, ne hasretler yaşamıştık…

Onları hatırladım bir bir.

***



Erdoğan'a bakarken filmi başa aldım.

Her şey daha dün gibi…

Rahmetli Mehmet Dayı, Kılıç Ali, Hasan Çakır, Madenci Mahmut Dayı, Biba Süleyman, Murat ve diğer yakınlarım.

Neredeyse tamamı göçtü bu dünyadan…

Sonra Ruhi Su…

Ve onun seslendirdiği, "Almanya acı vatan" türküsü…

Ne ağlardık dinledikçe.

Gerçekten acı vatandı Almanya.

Bazılarına hiç gülmedi burası.

Kimi ikinci kez evlendi; memleketini, eşini ve çocuklarını unuttu.

Kimi uyuşturucu ve kumar belasına burada tutuldu.

Neyse…

***



Başbakan konuşurken salondaki gurbetçilerimiz de coştu…

Alkıştan inlettiler orayı.

Dışarısı da kalabalıktı. Hainler de bir başka sokakta pusuya yatmıştı…

Alman Cumhurbaşkanı Gauck'a verdikleri sözü tutmak için.

Ama puştların umduğu olmadı.

***



Hevesleri kursaklarında kaldı.

Popo korkuları olmasa orayı da yakmışlardı şimdi.

Konvoyun önünü kesmeye kalkışan birkaç çakalı polis gözaltına aldı…

Yakıp yıkamadı vandallar…

Çıldırdılar…

***



Karanlık adam, Eski kaşar ve fitneci başı, CHP'nin TV'sinde Başbakan'ı tehdit etmişti.

Hem de birkaç kez. AMK'nın Sözcü'sünde kin kusması yetmemişti beyinsize.

Şimdi de görkemli Köln mitingini gölgelemeye kalktı!

Neredeyse 'fos çıktı, korktular' diyecekti vicdansız…

Ulan angut kim yer numaranı?

Hem sen kimsin?

Nesin!

Düşman mı?

Hain mi?

***



Bu sessiz çoğunluk sen ve senin gibileri tükürükle boğar bilesin.

Sessizliği asaletindendir, Korkudan değil! Hem bu ülkenin başbakanına kim ültimatom verebilir ki!..

Kaldı ki Alman medyası...

Hastirin ordan!

***



Bild gazetesi Aydın Doğan'ın sayılır…

GYY'si de Ertuğrul Özkök'tür.

Manşetler tanıdık.

Aksi olsaydı şaşardık zaten.

Kuyruk acıları var…

Mesela 3. havalimanı.

Yakında temeli atılıyor.

Kanal İstanbul'un da…

Bu çılgın projelere engel olacaklardı.

Gezi eylemleri de bunun içindi.

Hesapları tutmadı.

Başbakan'ın, Bild'in 'hoş geldin' demesine ihtiyacı yok.

Ona gurbetçilerimiz yeter!

Bild demek Hürriyet demektir.

Der Spiegel de öyle.

Deseler ne yazar demeseler de...

***



Kim ne derse desin Başbakan Erdoğan Köln'e damgasını vurdu…

Cumhurbaşkanlığı için de mesajı verdi ve desteği aldı.

Sıra içerideki puştlara gününü göstermeye geldi…

Zorla değil tabii...

Yine oyla canım…