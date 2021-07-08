Sabah yazarından muhalefete: Milletin evine "saray" yakıştırması yapar, uçak ve konutları dilinize dolar, israf gibi sunarsanız geniş kitleler size inanmaz!

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, "Bunca badireye, soruna hatta psikolojik harekata rağmen engin ferasetine güvendiğimiz Türk seçmeni, merkezine AK Parti'yi aldığı siyasal tercihlerini neden değiştirmek istemiyor?" diye sorarken, muhalefeti eleştirdi.

"İktidarı kötüleyen, yalana ve iftiraya sarılmakta beis görmeyen CHP veya İYİ Parti yöneticileri, pirupak algılandıklarını mı sanıyorlar? Hükümete fatura etmeye çalıştıkları problemli kimi durumun istisnası olduklarını mı zannediyorlar? Elbette böyle değil!" diyen Müderrisoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Son model makam aracındaki, özel iş jetlerindeki Kemal beyler, Meral hanımlar... Bakın... Parti liderlerinin güvenlikli araçlara binmesi, siyasal gezilerinde zamana karşı yarış içinde özel uçak kullanması yadırganacak bir durum değil. Çağımız, az zamanda çok ve büyük işler başarmayı zorunlu kılıyor. Emniyeti öncelemeyi gerektiriyor.

Fakaat!

Milletin evine "saray" yakıştırması yapar, devletin temsil makamına ilişkin uçak ve konutları dilinize dolar, halktan yetkiyi alanlara tahsis edilen tüm bu imkanları israf gibi sunar, ucuz politikanın aracı haline getirirseniz, geniş kitleler size hakiki manada inanmaz!

Tabii ki kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, tüyü bitmemiş yetimin hakkının gözetilmesi esastır. Devlet görevlileri açık ve şeffaf olmayı, hesap verebilirliği peşinen kabul etmek durumundadır.

Dedim ya... Artık, devlet başkanı, bakanlar, siyasi parti başkanları, vekiller, belediye başkanları, özellikli bürokratlar için zaten olması gereken sorumlu, süreli, sınırlı olanakları vatandaşın sinir uçlarına basacak şekilde sunmaktan vazgeçmenin vakti, geldi de geçiyor. Muhalefet, geçemediği sınavları ikmalden vermeden bir üst sınıfa aday olamaz!"

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