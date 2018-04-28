Sabah yazarından Kılıçdaroğlu'na: O dediğin genelevde olur

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, partisinin cumhurbaşkanı adayını tarif eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Herkesi kucaklamalı” ifadeleri üzerine, “O dediğin genelevde bulunur” yorumunda bulundu.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayını hala açıklamamasına ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, “Erdoğan’o çıldırtacak adayı açıklayacağız” şeklindeki sözlerine de değinen Ardıç’ın, Sabah gazetesinin bugünkü (28 Nisan) nüshasında yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Aday adayları arasında ismi geçenlerde pek öyle "çıldırtıcı" bir yan göremedik.

Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici, hatta Kemal Derviş... Şimdi bir de Faik Öztrak çıktı (o da kim yahu?)... Abdüllatif Şener bile ahır ömründe Kemalist olmuş da CHP'de ismi geçiyormuş...

Gerçekten çıldırtıcı isim Adnan Hoca olabilir. Ya da Cüppeli Ahmet... "Kedicikler" de bakan olsunlar.

Erdoğan değil ama CHP üyelerinin çıldıracakları kesindir.

Öte yandan Kılıçdaroğlu, adayda arayacakları nitelikleri sayıp döktü: Her şeyden önce tarafsız olmalıymış. "Tarafsız partili" tanımı herhalde siyasal bilimler literatürüne hediye ettiği yeni bir kavram olarak tarihe geçecektir.

Herkesi kucaklamalıymış. (O dediğin genelevde bulunur.)

Ekonomiyi bilmesi gerekiyormuş. (Mezardan çıksa İsmet Paşa'nın hiç şansı yok yani.)

Bir başarı öyküsü olmalıymış. (Yahu bunlar Profesör Sancar'ı düşünüyor olmasınlar ciddi ciddi?)

Bizim bir ara önerdiğimiz şekilde Ahmet Necdet Sezer'i öne sürseler, ne ekonomiden anlar, ne başarı öyküsü vardır ne de tarafsızdır.

İçkisi, sigarası, kumarı, gece hayatı da olmasın bari.

Benim aklıma bir isim geliyor:

Kadir Mısıroğlu!

Sağdan da oy alır.

Erdoğan'ı bilmem ama ben düşer bayılırım."