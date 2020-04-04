Sabah yazarından karantina günlerinde dansözlü drift partisi yapan 51 kişiye: Sopalık piçler

Sabah yazarı Engin Ardıç, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar sokağa çıkamazken Antalya'da dansöz oynatıp drift partisi veren 51 kişiye sert sözlerle tepki gösterdi. "Bu söyleyeceklerim iyice sopalık piçler. Hem devletle hem de bizlerle alay ediyorlar. Sağlık şehitlerimize hakaret etmiş oluyorlar" diyen Ardıç, "Eh, kendilerini bir Amerikan filminde sanmışlardır. Bunlara da adam başı 392 lira ceza kesilmiş. Hulusi Kentmen'in Yeşilçam filmlerinde oynadığı eski usul 'babacan mahalle komiseri tipi günümüzde yaşıyor olsaydı birer de tokat patlatırdı" diye yazdı.

Para cezasının miktarının azlığından şikâyer eden Ardıç sözlerinin devamında, Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen'in CHP'den ihraç edilmesini hatırlattı. "Bak CHP nasıl can yakıyor" diyen Ardıç, "CHP'nin CNN Türk kanalını boykot yasağını delen Ümit Kocasakal ile parti yönetimini eleştiren Mehmet Sevigen partiden ihraç edildiler" dedi.

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