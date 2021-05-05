Sabah yazarından genelge eleştirisi: Ürünü üreten işçi fabrikaya gidiyor ama tezgaha konamıyor

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle marketlerde elektronik eşya, giyim, zücaciye gibi ürünlerin satışına izin verilmemesinin, sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonucu alındığını belirterek, "Bu ürünlerin üretimine izin veriliyor. Ürünü üreten işçi fabrikaya gidiyor. Ama fabrikadan çıkan ürün tezgaha konamıyor. O zaman bu ürünler internette tutturabildiği fiyata satılmaz mı? Ki, bu oldu…

Biliyorsunuz, tam kapanmada semt pazarları açılamayınca, marketler ve e-ticaret siteleri piyasada iyice tekelleşti. Halcinin, çiftçinin elinde ürünler kaldı. Günün sonunda olan tüketiciye oldu. Fiyatlar aldı başını gitti." diye yazdı.

Çiftçisinin 50 kuruşa mal ettiği ürüne, markette 5 liranın altına alınamadığını işaret eden Güngör, "Bazen bir taş atarsınız ama attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değmez. Hatta taşı attığınız yere bir şey olmaz. Belki de hiç atmak istemediğiniz yerin başını kanatır." ifadelerini kullandı.

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