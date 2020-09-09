Sabah yazarından gazetesinin eki Günaydın'ın genel yayın yönetmenine: Sen İsmail Küçükkaya haberini inandırıcı buldun mu, okur olsan inanır mısın?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinin eki Günaydın'da gazeteci İsmail Küçükkaya ile ilgili yapılan haberi eleştirdi. Uluç, Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik'e, "Sen İsmail Küçükkaya haberini inandırıcı buldun mu, okur olsan inanır mısın?" düşüncesini dile getirdi.

Küçükkaya'nın yakın dostu olduğunu belirten Uluç, "Hatta aile dostum. Biz kardeşlerin evine girer, çıkar. Ağırlanır. Öylesi.. Bu İsmail Küçükkaya dün Günaydın ekimizin manşetindeydi. 'Kadın Döven Adamı Unutmayız' Ajanstan gelen ve Demirören gurubundaki en az üç gazetede ayni resim ve satırlarla yer alan haberlere bile 'imza', hem de muhabirin resmi ile beraber imza koyan Günaydın, bu manşeti imzasız yayınlamış. Neden? Galiba içinde haber yok da ondan. 10 tane tweet bulmuşlar. Artık kim yazdıysa... Onları alt alta sıralamışlar. Al sana haber!" görüşünü savundu.

Uluç, "Sosyal medya linççilerinden en çok şikayet eden yazılı medya, bu trolcüleri manşete çekmiş.. İşine gelince 'aslan trolcü' yani.. Günaydın Yayın Yönetmeni Sinan Özedincik, bu gazetenin sevdiğim eskilerinden ve tanıdığım en iyi magazincilerdendir. Bak Sinan.. Sen bu haberi inandırıcı buldun mu?. Yani okur olsan, inanır mısın?. Şimdi sana bir teklif..Sen, İsmail ve ben, benim bahçede buluşup kahve içelim. Sen de İsmail'e ne istersen sor. Sonra haberi kendin yaz..Ne dersin?." ifadesini kullandı.

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