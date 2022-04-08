Sabah yazarından Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu'na: Bir şarapçı, bir magazinci çıkmış bir şeyler gevelemiş

Sabah yazarı Dilek Güngör, tv100’de “Cengiz ile Ahtapot” programında bir araya gelen eski Hürriyet yazarları Ertuğrul Özkök ile Cengiz Semercioğlu için “Bir şarapçı, bir magazinci çıkmış bir şeyler gevelemiş” dedi. Özkök ile Semercioğlu’nun ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini eleştiren Güngör, “iki ismin birilerine hizmet ettiğini” ileri sürdü.

“Biliyorsunuz, bunlar Hürriyet'ten kovulmuşlardı. Biri oradayken magazin yazardı, diğeri şarap, gezi filan… Ne ara finansçı olmuşlar anlamadım. Ama o kadar belli ki, birilerine hizmet ettikleri… Niye böyle düşündüğümü izninizle anlatayım” diyen Güngör, Özkök ve Semercioğlu’nun “Türkiye'den iki kamu bankasının Rus bankalarıyla anlaşma yapacağı” kulisini eleştirdi.

“ABD ve AB'de Rus finans sektörüne yönelik yaptırımlar gündemdeyken, uluslararası bankacılık teamüllerine göre hareket eden Türk bankaları ve kamu bankaları üzerine algı yürütmeye çalışıyorlar” diyen Güngör, “Yoksa durduk yere bir magazinci ile şarapçı başımıza finansçı kesilir mi?” diye yazdı.

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