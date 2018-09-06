Sabah yazarından ejder meyveli smoothie savunması: Kuru fasulye - pilav mı verilecekti?

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonun tepkilere neden olan menüsünü savundu. Ardıç, "Kurufasulya-pilav mı verilecekti?" diye sordu.

Sabah yazarı Engin Ardıç,

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda ejder suyu içilmişti.

Sunulan içecekler arasında, "Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma" yer almıştı.

Menüyü savunan Ardıç'ın "Bozkır damağı" başlığıyla (6 Eylül 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Bendeniz Helsinki'de Ren geyiği, Saint- Petersburg'da devekuşu ve hatta kanguru yemiş adamım. Boyum uzamadı tabii, merak ettim, tadına baktım, o kadar.

"Değişik lezzetler tatma" merakı ve zevki herkeste yoktur.

Olanı kınayamazsınız, olmayanı da hor göremezsiniz.

Bu bir "çamur atma" düzeyinde yapılırsa da çirkinleşir.

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Beştepe'de 30 Ağustos daveti verilmiş, "egzotik" içecek ve yemekler sunulmuş:

Chia tohumu eşliğinde ejder smoothie, liçi meyvesi eşliğinde efuli, starex meyvesi eşliğinde aloevera, orman meyveli spesiyal (özel ama ne?), pataşur içinde Çerkes tavuğu, zencefilli somonlu suşi, tartalet içinde humus, susamlı levrek simidi...

Kemalist yazarlar kıyameti kopardılar.

"Fakir çocuğu" Erdoğan'a yakışıyor muymuş?

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"Ejder" dedikleri bir çeşit kırmızı kaktüs meyvesi. Kemalistler kızacaklar ama Mersin'de yetiştiriliyor. Hani o çok sevdiğiniz kivi gibi.

(Bunlar kivi de yemezler çünkü Turgut Özal ithal etmiştir.)

"Liçi" çok lezzetli bir Çin meyvesidir. Her malzemeleri ithale dayalı irili ufaklı Çin lokantalarımızda mönüye niçin koymazlar, şaşarım.

Gelse de yesek. (Parasını da "yuan" olarak ödersiniz.)

"Chia" tatsız tuzsuz, sevimsiz bir sebze.

"Brokoli" gibi. Sosyetik hanımlar zayıflama amacıyla kullanıyorlar. Bir halta benzemez.

"Efuli" Lazca sevgili demek, yemeğini bilemedim.

"Yerim seni Fadime" gibilerden bir anlam mı çıkıyor?

Starex'i de bilemedim, pataşuru da.

Aloevera kaşıntıya iyi gelir, yemeği de varmış.

Üst tarafı bildiğiniz Çerkes tavuğu, humus, levrek falan.

Somonlu suşiyi de hapur küpür bütün burjuvazi yiyor.

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Eee, ne var bunda?

Türk yemekleri vermeliymiş herhalde.

Türk Hava Yolları bunu yapıyor, "yabancı yolcu imambayıldımızın tadına baksın" diye ama... Bir 30 Ağustos davetinde "Türk'e Türk yemekleri" mi tanıtılacaktı?

"Atatürk severdi" deyip kurufasulya-pilav mı verilecekti?

"Çanakkale kahramanları bunu yemişlerdi" deyip buğday aşı mı yoksa?

"İslam yemeğidir" diye "maklube" verselerdi bu sefer de onunla dalga geçilecekti...

"Benim emekçi halkım yemeye bir lokma kuru ekmek bulamazken" edebiyatı, ucuz, basit ve sakil bir popülizm oluyor.

Erdoğan'a çamur atıyorlar ama bunların müşterileri oylarını zaten CHP'ye veriyorlar, nefeslerini boşuna tüketmesinler.