Sabah yazarından doktorlara yönelik “Giderlerse gitsinler” diyen Erdoğan’a: Dili ile kalbi arasındaki mesafe kısa

Sabah yazarı Okan Müderrisoğlu, doktorlara yönelik “Giderlerse gitsinler” diyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için, “Dili ile kalbi arasındaki mesafe kısa olan bir lider” dedi.

Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamalar esnasında doktorlara yönelik, “Açık konuşuyorum, açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir” demişti.

Müderrisoğlu bugünkü yazısında Erdoğan’ın bu ifadesi için, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamudan ayrılmak veya yurtdışına gitmek isteyen doktorlara dönük eleştirisinin sarsıcı yansımaları oldu. Erdoğan, dili ile kalbi arasındaki mesafe kısa olan bir lider. Kuşkusuz, detaylı açıklamaları 14 Mart Tıp Bayramı'nda yapacaktır Kanımca, önceliği para ve konfor olan kimi sağlık çalışanlarına karşın, bu memleketin imkanları ile yetiştiğinin bilincinde olup birikimini bu ülke için seferber etmek isteyen ama makul yakınmaları olan hekimler arasındaki fark yakında daha belirgin şekilde anlatılacak” değerlendirmesini yaptı.

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