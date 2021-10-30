Sabah yazarından CHP'ye: Milyonlarca sağcı-solcu-muhafazakâr-demokrat-yurtsever var ve içerideki devşirmelere rağmen hepsi, "Artık yeter" diyor

Sabah yazarı Mahmut Övür, CHP’nin tezkereye “hayır” oyu vermesini eleştirdiği bugünkü yazısında, Atilla İlhan’dan alıntı yaparak, “İlhan'ın sözünü ettiği o sosyalistlerden ne kadarı aynı çizgide duruyor bilemem ama milyonlarca sağcı-solcu-muhafazakâr-demokrat-yurtsever var ve içerideki devşirmelere rağmen hepsi, ‘Artık yeter’ diyor” dedi.

Övür’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

İşe yarar mı bilmiyorum ama bundan tam 44 yıl önce 8 Temmuz 1977'de rahmetli Attila İlhan, "Artık Yeter" diye bir yazmış ve Türkiye'nin nasıl küresel sistem tarafından kuşatıldığını anlatmıştı. Tezkereye HDP ile birlikte "hayır" oyu verip ABD'den demokrasi dilenen CHP yönetimine ve ona destek veren sol kesimin dikkatine sunuyorum:

"Sağcı iktidarlar, icraatları sırasında memleket hayrına işlere kalkıştılar mı, Amerika ve emperyalist sistemle araları otomatik olarak bozulmakta, uluslararası kapitalist çevreler denetledikleri finans kuruluşlarıyla ülkenin kredi musluklarını kesmektedirler, buysa ülke ekonomisinde darboğazlar oluşturmakta, böylelikle iktidardaki hükümetin devrilmesi, yerine daha bir uysalın gelmesi sağlanmaktadır. Menderes de, Demirel de böyle yıkılmıştır. Her ikisinin devrilmesinin nedeni, ülkeyi kalkındırmakta ısrar etmeleri olmuştur."

Ne kadar da bugüne benziyor.

Attila İlhan, o tarihte buna isyan ediyor ve "Artık yeter" diyor:

"Sağcılar, sanayileşmeci, tam bağımsızlıkçı, özgürlükçü ve sosyalist aydınların, memleketin yücelmesinden başka bir şey istemediklerini görmeli ve anlamalı, solcular da ülkeyi sanayileştirmek isteyen ve aşağı yukarı işe Amerikalıların icazetiyle başladıkları halde, yirmi beş yıldır onun engellemeleriyle boğuşarak, iyi kötü bir şeyler yapmaya uğraşanların hakkını teslim etmeli; 'Battık, batıyoruz, bizi batırdılar' sululuklarına son vermelidir... Batmadık, batmıyoruz, ama bizi batırmak isteyenler vardır, üstelik bunlar sanıldığı gibi ülkenin içinde komünistler, ülkenin dışında Ruslar değildir..."

İlhan'ın sözünü ettiği o sosyalistlerden ne kadarı aynı çizgide duruyor bilemem ama milyonlarca sağcı-solcu-muhafazakâr-demokrat-yurtsever var ve içerideki devşirmelere rağmen hepsi, "Artık yeter" diyor...

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