Sabah yazarından AKP’ye: Muhalefetin Meclis'e de taşıdığı gündem ve iddialar karşısında yer yer savunma pozisyonunda kalınması hızla giderilmesi gereken ‘eksiye’ işaret ediyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Muhalefetin parlamento dışında şekillendirdiği, bilhassa sosyal medya üzerinden organize ettiği, Meclis'e de taşıdığı gündem ve iddialar karşısında yer yer savunma pozisyonunda kalınması ise hızla giderilmesi gereken 'eksiye' işaret ediyor." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu, "TBMM Genel Kurulu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmeleri, 'siyasal iletişim' bakımından dikkatle irdelenmeye değer örneklerle devam ediyor. AK Parti'nin 'özgüvenli duruşu' ile CHP'nin "taktik hamlelerini" ayrı ayrı ele aldığımızda karşımıza şu tablo çıkıyor: AK Parti açısından bakıldığında liderin etkinliğine güvenmek, politik çerçevede kendinden emin olmak, rakibi tanımak, yılların birikimiyle hareket etmek her biri 'artı puan' hanesinde duruyor." düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu, "Ama aynı zamanda muhalefetin parlamento dışında şekillendirdiği, bilhassa sosyal medya üzerinden organize ettiği, Meclis'e de taşıdığı gündem ve iddialar karşısında yer yer savunma pozisyonunda kalınması ise hızla giderilmesi gereken 'eksiye' işaret ediyor. Kabul edelim ki... CHP, bilinen sınırlarını aşan tarzda sistematik, zaman zaman sinir uçlarına dokunan, iftiralarla da şekillendirdiği bolca spekülasyonun içine az miktarda doğru katarak bir 'algı operasyonunu' sürdürebiliyor. Bu sayede hedef kitlesini diri tutarken, AK Parti'de zincirin zayıf halkası haline getirmeyi umduğu kişi ve kurumlara kolaylıkla taarruz edebiliyor. Her bir kişi ya da müessese, özgün durumunu izaha çalıştığında ise kitle iletişimi açısından çoğu kez 'atı alan Üsküdar'ı geçebiliyor!'" ifadesini kullandı.

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