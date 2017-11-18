Sabah yazarından Akit yazarına: Müfteri zibidi, çürük armut!

Sabah yazarı Salih Tuna, "Deist/nihilist kafalı İslamcılar" sözlerine tepki gösteren Akit yazarı Kenan Alpay'a "Müfteri zibidi, çürük armut" sözleriyle cevap verdi. Tuna, "Müfteri zibidiler anında kendilerine yakışanı yaptı. Onlar için kelime yakmaya bile değmez" ifadesini kullandı.

Akit yazarı Kenan Alpay, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ü siyasi ve ideolojik olarak istismar eden grupların tekelinden çıkarma çabası, Atatürk’ü CHP’ye bırakmayacağını göstermesi ve 10 Kasım törenlerinde bunun altını kalın harflerle çizmesi, en fazla İslami kisveye bürünerek mahallede dolaşan münafıkları rahatsız etti" diyen Akşam yazarı Kurtuluş Tayiz'in yazısı için, "İğrenç, iftiralarla dolu, kara propaganda yazısı" ifadesini kullanmıştı. "Salih Tuna da bu çirkefliklerde onu yalnız bırakmıyor" diyen Alpay, Tuna'ın "deist/nihilist kafalı İslamcılar" sözlerine tepki göstererek, "İslami kimliğin gereği olarak koyulan tepkileri karalayıp itibarsızlaştırmaya girişiyor" demişti.

TIKLAYIN: Akit yazarı: Kurtuluş Tayiz'in yazısı iğrenç, iftira dolu; Salih Tuna da bu çirkefliklerde onu yalnız bırakmıyor!

Tuna'nın Sabah'ta "Ayıptır bu kadar da olmayın" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen günkü yazımda, Batıcı NATO'cu Atatürkçüler ile deist / nihilist kafalı "İslamcıların" nasıl bir rahatsızlığa duçar olduklarını bir cümleyle de olsa dile getirdim.

Müfteri zibidiler anında kendilerine yakışanı yaptı.

Onlar için kelime yakmaya bile değmez.

Gelgelelim, deist / nihilist kafalı "İslamcılar," ifademi, içlerinde türbanlı biryazar kardeşimizin de yer aldığı birkaç kişi galiba "yanlış" anlamış.

Her şeyden evvel "İslamcılar" kavramı o cümlecikte tırnak içindeydi.

Kendisine "İslamcı" diyen agnostikler de deistler de hayat boyu alnı secde görmeyeler de var.

Mesela, o müfteri zibidi de "İslamcı" olduğunu söylüyor.

Hülasa, "deist/nihilist kafalı "İslamcılar" ifademi tüm İslamcılara hasretmek, "çürük armutlar" ifadesinden tüm armutların çürük olduğu sonucunu çıkarmaya benzer.

Ayıptır, bu kadar da "olmayın."