Sabah yazarından Ahmet Hakan'a: Cumartesi yazısında ırkçı nabızlara başka şerbet verir olur biter

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın mültecilere ilişkin yazısını "Aslında her zamanki gibi ortadan bir yazı... Hatta yazısında sıraladığı örneklerle mültecilere bakış açısının Ümit Özdağ'dan hallice olduğunu da hissettiriyor. Yani kimseyi kızdıracak bir şey söylememiş. Ama buna rağmen yine ne dönekliği kalmış ne satılmışlığı... Neyse bugün de cumartesi yazısında ırkçı nabızlara başka şerbet verir olur biter, demeyin." diye değerlendirdi.

Tepki alan yazısını için başka bir köşe yazısıyla dengelemeye çalıştığını savunan Altınok, ""Ne ara ırkçı oldun" diyenlerin yağmurundan kaçayım derken "Suriyelileri çok seviyorsan al evine besle" diyen kitlenin dolusuna tutuldu.

"Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamıyorum işte" diye yakınma hocam...

Hem İsa'ya hem Musa'ya yaranayım dersen olacağı budur" ifadelerini kullandı.

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