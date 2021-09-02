Sabah yazarı: Yeni adli yılın başlangıcı vesilesiyle belirtmek isterim ki kamu vicdanında karşılık bulmayan hiçbir karar, hakiki mânâda hükmünü icra edemiyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Yeni adli yılın başlangıcı vesilesiyle belirtmek isterim ki kamu vicdanında karşılık bulmayan hiçbir karar, hakiki mânâda hükmünü icra edemiyor" düşüncesini dile getirdi.

Müderrisoğlu yazısında, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün açılışını yaptığı yeni Yargıtay hizmet binası, esasen bir sembolizmin de yansımasıdır. Yargının FETÖ'nün ipoteğinden kurtarılması, bağımsız ve tarafsız kimliğinin inşası ve bu dönemin yepyeni bir binada kurumsallaştırılması yönüyle..." görüşünü savundu.

Müderrisoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Yeni adli yılın başlangıcı vesilesi ile şunu belirtmek isterim ki... FETÖ'nün tahrip ettiği yargı kurumunun iyi yetişmiş hakim ve savcılarına, dünden ders alarak sadece işlerine ve önlerine bakmak gibi önemli bir görev düşüyor. Adaletin zamanında tesisi yönünde yapılan yasal düzenlemeler, fiziki şartlardaki iyileştirmeler elbette önemli. Siyaset kurumu da bu millet de her fırsatta gereğini yerine getiriyor. Adil yargı algısının yerleşmesi, toplumda ortak kanaate dönüşmesi ise kürsüdeki yargı mensupları ile içtihat geliştiren kıdemli üyelerin omuzlarına büyük sorumluluklar yüklüyor. Kamu vicdanında karşılık bulmayan hiçbir karar, hakiki manada hükmünü icra edemiyor..."