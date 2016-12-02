Sabah yazarı: Yangın, Aladağ Kaymakamı 'FETÖ'den açığa alındıktan sonra çıktı, tesadüf mü?

Sabah yazarı Ersin Ramoğlu, Adana'da 10'u öğrenci, 1'i eğitmen ve 1'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yurt faciasıyla ilgili olarak" Yangından birkaç gün önce Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer, FETÖ'den açığa alındı. FETÖ'nün mülki amirliklere yerleştirdiği bir kriptoymuş meğer. Telefonunda ByLock çıkınca deşifre oldu ama. Görevden alındıktan sonra da Aladağ'daki kız yurdu yandı. Acı bir tesadüf mü? Yoksa FETÖ'nün yangında bir parmağı mı var?" iddiasını ileri sürdü.

Ersin Ramoğlu'nun "Kaymakam atıldıktan sonra yurt yandı" başlığıyla yayımlanan (2 Aralık 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihi bir karar verdi.

Vatana millete hayırlı olsun.

Herhalde yaz başı da referandum yapılır.

Fitneci takım yine kaybetti.

Neyse.

Biz yine yüreklerin yandığı Aladağ'a gidelim.

Önemli ayrıntılar var çünkü.

Aladağ'da küçük kız çocuklarının yanarak ölmesi FETÖ'cülere bayram ettirdi.

Kıs kıs güldü vicdansızlar.

'Ağladım' diyen kitapsızlar bile gülüyordu…

Önemli ayrıntı ise şu:

Yangından birkaç gün önce Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer, FETÖ'den açığa alındı.

FETÖ'nün mülki amirliklere yerleştirdiği bir kriptoymuş meğer.

Telefonunda ByLock çıkınca deşifre oldu ama.

Görevden alındıktan sonra da Aladağ'daki kız yurdu yandı.

Acı bir tesadüf mü?

Yoksa FETÖ'nün yangında bir parmağı mı var?

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