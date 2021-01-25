Sabah yazarı Yalçın: Türk Amerikan ilişkilerin sancılı fakat sonuçsuz, sabit fakat krizli bir dönem olacağını söyleyebiliriz

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, “Türk Amerikan ilişkilerin sancılı fakat sonuçsuz, sabit fakat krizli bir dönem olacağını söyleyebiliriz” görüşünü savundu.

Yalçın yazısında, "Genel itibariyle Biden yönetimi kafasını güncel Amerikan siyasetinden pek kaldırabilecek gibi görünmüyor. Türkiye'ye zarar vermeyi özel olarak isteyen siyasi bir irade doğmadığı müddetçe bu bürokratların tek başına Türkiye düşmanlığı yapsalar da Türkiye'yi sıkıştırmaları pek mümkün değil. Ama ortada olumlu bir siyasi karar olmadan da ilişkilerin iki müttefike yakışır biçime dönüşmesi de kolay değil. Bu nedenle genel olarak Türk Amerikan ilişkilerin sancılı fakat sonuçsuz, sabit fakat krizli bir dönem olacağını söyleyebiliriz. Daha basit bir ifadeyle ilişkiler ne kopacak ne de tamir olacak." düşüncesini dile getirdi.

Yalçın, "Bu sadece Türk Amerikan ilişkileri için geçerli değil. Amerika'nın tüm dünya ile ilişkisi genel olarak böyle kurulacak gibi. Herhangi bir değişim içim 11 Eylül tarzı büyük bir sarsıntı yaşanması ve Amerikan iç kamuoyunun yepyeni bir havaya bürünmesi gerekir. Böylesi bir şok olmadığı müddetçe büyük bir değişim beklenmez." ifadesini kullandı.