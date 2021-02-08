Sabah yazarı Yalçın: Kendini ortamlarda AK Parti'ye yakın olarak tanıtan akademisyenlerden neden doğru düzgün bir tavır görmüyoruz?

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde Prof. Dr. Melih Bulu'ya destek vermeyen 'bazı akademisyenler'i eleştirdi. Yalçın, "Kendini ortamlarda AK Parti'ye yakın olarak tanıtan akademisyenlerden neden doğru düzgün bir tavır görmüyoruz?" diye sordu.

Yalçın yazısında, "Neden bildikleri ve inandıkları gerçekleri söylemekten çekiniyorlar? Öyle ya! Her şey kanuna ve hukuka uygunken ve birileri tarafından sizin kimliğiniz dışlanırken siz neden susuyorsunuz? Çok mu alıştınız her işi Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın sırtına yüklemeye? Yoksa siz de hâlâ bir baskı altında mısınız? Korkuyor musunuz? Eğer bugün hâlâ bu kadar korkuyorsanız, söyleyecek pek söz yok demektir." ifadesini kullandı.