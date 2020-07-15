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Sabah yazarı Yalçın: Darbeciler hiçbir zaman bitmez, hep mücadeleye hazır olmak lazım

15 Temmuz 2020 11:57

Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın, 15 Temmuz darbe girişiminin  yıl dönümüne dair kaleme aldığı yazıda, "Darbeciler hiçbir zaman bitmez, hep mücadeleye hazır olmak lazım" düşüncesini dile getirdi. 

4 yıl önce 15 Temmuz akşamı yaşadıklarına yazısında yer veren Yalçın, "Bu dramatik tecrübeden kişisel olarak kabaca iki sonuç çıkardım. Bir darbeciler hiçbir zaman bitmez. Hep mücadeleye hazır olmak lazım. İyi ki milletimiz büyük bir millet. Darbeciler bitmese de bu millete boyun eğdiremez. Gerçekten Türkiye artık bir noktaya gelmiş. Artık millet radyodan dinlediği Menderes hikayelerine evinde ağlayan millet değil. Sokağa çıkıp kendi iradesine sahip çıkacak kadar güçlü ve bilinçli. Dahası bir de darbeyle nasıl mücadele edilir tecrübesi kazandı. Belki de en önemli sonuç budur." ifadesini kullandı. 

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