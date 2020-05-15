Sabah yazarı Uluç'tan TRT Müzik Genel Yayın Koordinatörü'ne: Bu gamsız, sessiz, boyun eğmiş haliniz ne?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, TRT Müzik Genel Yayın Koordinatörü Dr. Kenan Bölükbaş'ı bugünkü köşesinde eleştirdi. Uluç, "TRT Müziği izliyor musunuz?. Orda olup bitenler içinde sizi rahatsız eden bir şeyler çıkmıyor mu? Benim çok fazla çıkmaya başladı çünkü. TRT Müzik hakkındaki eleştirileri okuyor musunuz, mesela? Başta ben, çok yazıyoruz da" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Ama sizin kılınız kıpırdamıyor, Dr. Bölükbaş. Doğrudan size sorulan sorulara bile yanıt vermiyorsunuz ve "İşini bilen memurlarınız", kanalda bildikleri gibi at oynatmaya devam ediyorlar

Dr. Kenan Bölükbaş! Siz geçen kasımdan beri TRT Müzik Genel Yayın Koordinatörüsünüz. Yani tek sorumlu adam zat-ı aliniz oluyorsunuz! Üstelik TRT'den yetişmiş uzmansınız. Ben biliyorum. Çok iyi bir İstanbul Radyosu Müdürlüğünüz var. O zaman bu gamsız, bu sessiz, bu boyun eğmiş haliniz ne?

Karantina yüzünden insanların ekran saatleri misliyle katlanmış, TRT Müzik reytingleri de, kurulduğundan bu yana zirve yapmışken bu'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' haliniz ayıp olmuyor mu?" görüşünü savundu.

Uluç, "Yahu, yapımcılarınıza, programlarının içeriklerini bir zahmet yazdırtmayı bile hala beceremediniz, yapımlar tam başıboş... Oysa elinizde TRT'nin o muhteşem arşivi varken, neler yapabilir, insanımızı ekran başında, ailecek nasıl neşelendirir, keyiflendirebilirsiniz?. Aynı tatsızlıkları, başlık değiştirip tekrar tekrar yayınlayan 'İşini bilir memurlarınıza' (Yapımcı demeye dilim varmıyor çünkü) 'Bu kurumda bir yönetmen var2 dedirtebilseniz, neler olur! Yazmaya devam edeceğim Doktor Bölükbaş! Siz, TRT Müziği tedavi edene dek yazmaya devam edeceğim, artık neyin doktoru iseniz!" ifadesini kullandı.

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