Sabah yazarı Uluç'tan TRT Müzik Genel Yayın Koordinatörü'ne: Benim vergilerimle aldığı maaşı zerre hak etmiyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugün de TRT Müzik Genel Yayın Koordinatörü Dr. Kenan Bölükbaş'ı eleştirmeye devam etti. Uluç, Bölükbaş'ın vergilerden aldığı maaşını hak etmediğini belirtti.

Uluç, "Adeta davul zurna ile aradığım Dr. Kenan Bölükbaş, hele bu karantina günlerinde mecburen izlenir olan ama izleyicisine layık olmak için zerre kıpırdamadan, eski kötü huylarını aynen devam ettiren TRT Müzik kanalının Genel Yayın Koordinatörü.. Yazdım, yazıyorum, yazacağım.. Hazretin üzerine ölü toprağı serpilmiş sanki... Bir satırlık bir emirle düzeltebileceği en basit şeylerle dahi uğraşmıyor. Aldığı, benim vergilerimle aldığı maaşı zerre hak etmiyor. TRT Genel Müdürü de onu denetlemiyor çünkü, TRT Genel Müdürünü de denetleyen yok çünkü." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "O zaman silsile-i meratip kimse kimseyi denetlemediği için, gene benim vergilerimle maaş alan minnacık yapımcı da, bildiğini rahatça okuyor. Yani Turgut Özal'ın tarihi deyişi var ya hani, 'Benim memurum işini bilir!' O oluyor işte, işini biliyor memurcuk... Anladınız tabii, ey Bölükbaş Doktor! Programların içeriği hakkında tek satır bilgi yok, ne resmî TRT Müzik sitesinde ne ekrandaki 'bilgi tıklamasında. 'Yedikule Konserleri' her gün iki saat Yedikule konseri. Ne tür müzik, solist kim, belli değil." görüşünü savundu.

Uluç, "Yahu müzik zevk meselesi. Sevdiğim biriyse kendimi ayarlar, ekran başında olurum. 'Çok çok yüksek tepelerden torpilliyim' diye hava atıp TRT Müziği parselleyenlerden biriyse, başka kanal bulur, başka program yaparım. Bu kadar basit şey yapılmaz mı, TRT? Kaç kez yazdım, uyardım. Ama TRT Müzik bilgi vermekten inatla, ısrarla kaçınıyor. Zatıaliniz de orada, 'yok gibi' oturuyorsunuz. Tatil günleri, yani tüm aile evde ve ekran başındayken, TRT Müzik programlarına bakar mısınız? Cumartesi; En Sevilen 10, Müzik Dergisi, Müzik Dünyası, Liseden Müzik... Pazar; Günaydın, En Sevilen 10, 30 Dakika (Kim belli değil) Şimdi siz bu hafta sonu oturun da, ailecek bu yayınları izlemeyi deneyin bakalım, izleyebilirseniz, Bay Bölükbaş? Böyle aile izleme saati programı mı olur, tatil gününde, alay mı ediyorsunuz milletle. Hafta sonu sabahları en güzel eğlence programlarını TRT yaptı bu ülkede. Hiçbir halt elinizden gelmiyorsa elinizden, arşivden rastgele iki saatlik bir eğlence programı seçin koyun yahu!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın