Sabah yazarı Uluç'tan Sağlık Bakanı'na: Sizi artık izleyen neredeyse yok, bu millet Hatice ile değil, netice ile ilgili

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Her gün canlı yayınla ekranları işgal edip Covid istatistikleri okuyarak Sağlık Bakanlığı yaptığınızı sanıyorsanız, aldanıyorsunuz, Sayın Fahrettin Koca! Sizi artık izleyen neredeyse yok.. Bu millet 'Hatice ile değil, netice ile ilgili" görüşünü savundu.

Uluç yazısında, "Bu yüzden o rakamları dinlemekten gına geldi, bir.. İkincisi.. Bu ülkede Covid dışında da önemli şeyler oluyor.. Sizden tepki bekleyen başka önemli şeyler.. Mesela.. Geçen hafta hemen bütün popüler medya, hem yazılısı, hem sosyali, Seren Serengil olayıyla meşguldü. Seren kilo vermek için mide ufaltma ameliyatına girmiş, başına korkunç şeyler gelince, hemen bir ikinci ameliyata alınmış, bağırsaklarını bağlatmıştı. Geçen hafta şu açıklamayı yaptı.. 'Yemek yiyemiyorum. Çünkü mide yok. Besinler aynen ince bağırsağa gidiyor. Korkunç sancılar. Sürekli tuvalete gidiyorum. Devamlı ishal, su kaybı, ama su bile içemiyorum. Serumla besleniyorum. 46 kiloya düştüm. Hayatım tehlikede. Ölüm korkusu içinde yaşıyorum.' Seren bu haldeyken bile gençlere sesleniyor. 'Bana bakın, ibret alın. Ne olur güzelleşmek uğruna yanlış kararlar vermeyin!" ifadesini kullandı.

Uluç, "Sayın Koca, Hadi sizin aklınız, fikriniz Kovid.. Ama koca bir teşkilatınız var. Mesela İstanbul İl Müdürünüz.. Mesela Basın Büronuz.. Mesela danışmanlarınız..Bunların hepsinin maaşını ben ödüyorum, vergilerimle.. Bir dosya, bir özet hazırlanıp önünüze konmaz mı?. Bir danışman 'Sayın Bakan, bu olay tüm ülkede gündem. Bir açıklama yapmanız gerekir' demez mi?. Nedir bu ölüm sessizliği.. Bu ülke insanının sağlığı kime emanet?" ifadesini kullandı.

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