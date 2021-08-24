Sabah yazarı Uluç’tan köşe komşusu Altınok’a: Sadece Kocaeli Üniversitesi değil, Türkiye'nin tamamı kışla olmuş da haberimiz yok, öyle mi Melih?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, köşe komşusu Melih Altınok'un Kocaeli Üniversitesi Rektörü'nün aşı açıklamaları nedeniyle 'faşist' ilan ettiğini belirterek, "Yani sadece Kocaeli Üniversitesi değil, Türkiye'nin tamamı kışla olmuş da haberimiz yok, öyle mi Melih?" değerlendirmesini yaptı.

Uluç yazısında, "Ben aşısız olanı derse sokmam. Eğer derlerse ki ben aşısız olacağım, o zaman git özel hastaneye, 2 günde bir PCR testi yaptır. Hiç olmadı kamera koyacağım odalara, oradan izlesinler' demiş Kocaeli Üniversitesi Rektörü.. Cuma günkü köşesinde Melih Altınok kardeşim, rektörü alenen faşizmle itham etti. 'Kamera iyi fikir hocam. Oturup izleyelim, bakalım Anayasa'yı, yasaları ve evrensel hakları yok sayan fantezilerinizle kaç öğrenciyi ikna edebileceksiniz? Böyle bir kışlada aklı başında hangi genç okumak ister, orası ayrı konu' diyor.. Ayni cuma günü birinci sayfanın manşetinde Başkan Erdoğan var. Aşı olmayanlara karşı alınacak önlemleri bizzat açıklıyor, Başkan. Buyurun. 'Aşı olmayana test zorunluluğu getirilecek. Yüz yüze eğitim, seyahatler, toplu kültürel etkinliklerde yeni önlemler alınacak. Öğretmenlere haftada iki kez PCR testi yapılacak. PCR testi üniversitelerde de zorunlu olacak. Aşı ve test yaptırmayan uçağa binemeyecek. Otobüs yolculuğu yapamayacak. Konser, tiyatro ve sinema gibi toplu faaliyetlerde zorunlu PCR testi uygulanacak." ifadesini kullandı.

Uluç şunları kaydetti:

"Sadece Başkan mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüz yüze eğitimde istenecek ZORUNLU PCR TESTİ ücretsiz yapılacak" diyor.- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlerimizin en az bir doz aşılanma oranının yüzde 80.3 olduğunu" söylüyor.. İki doz aşılanma oranı ise yüzde 69.73. Yani sadece Kocaeli Üniversitesi değil, Türkiye'nin tamamı kışla olmuş da haberimiz yok, öyle mi Melih?"