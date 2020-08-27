Sabah yazarı Uluç'tan İmamoğlu'na: Dostum bu yapılan İstanbul'a ihanet, derhal el koy!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, bugünkü köşesinde İstanbul Kitabevi'nin restorasyon sonrasındaki halini eleştirerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na işe el koyma çağrısında bulundu.

Uluç, "İmamoğlu Başkan, uzun zamandır restorasyon geçiren İstanbul Kitabevi'ne geçen pazar ilk defa gittim, 'Pazar Sabahı Kahve Konserleri' için..Ve nasıl hayal kırıklığına uğradım. O her pazar gidişimde gezmeye doyamadığım, sevdiklerime hediye mutlak bir şeyler bulduğum o muhteşem kitabevi gitmiş, geriye laf ola kitap da satan bir kahvehane kalmış" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "İstanbul Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, İstanbul üzerine, resimden heykele, çiniden, fotoğraf albümlerine, aklınıza gelen gelmeyen yüzlerce hatıra eşyası sergilerdi, kendisine ait İstanbul Kitabevi stantlarında.. Şimdi sadece birkaç stant kalmış, onlar da kitap.. Sana bir şey diyeyim mi, İmamoğlu Dostum! Bu yapılan İstanbul'a ihanet.. İ- ha- net!. Hani seni birkaç kez bu konserlere davet etmiştim de gelememiştin. Gelsen, o eski İstanbul Kitabevi'ni görsen 'İhanet' sözcüğünün az bile kaldığını kabul ederdin." görüşünü savundu.

"Bu işe derhal el koy Başkan" diyen Uluç, "Dünyanın en güzel kafelerine, hem de sayısız onlarca kafeye, Bağdat Caddesi'nde sahip Kadıköy'ün, iskelede artık kafeye değil, o yok edilen İstanbul Kitabevi'ne ihtiyacı var. Çağır Kültür Daire Başkanını ve bu işe derhal el koy lütfen!" ifadesini kullandı.

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