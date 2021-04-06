Sabah yazarı Uluç'tan İçişleri Bakanı Soylu'ya: Bu şımarık ünlülerin o partilerle tüm İstanbul'u tehlikeye atmalarına seyirci mi kalındı?

Sabah yazarı Hıncal Uluç, bugünkü yazısında seyir halindeki aracında sigara içerek çöpünü de yere atan bir sürücünün plakasını verdi, ayrıca son günlerde ünlü isimlerin yaptığı partileri de hatırlatarak eleştirilerde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, "İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, bu ülkede toplam milyonla satan en yüksek tirajlı beş gazetede yayınlanan ve Cumhurbaşkanlığı makamına kafa tutan bu fotoğrafları ihbar kabul edip eylem yaptı mı, yoksa bu şımarık ünlülerin o partilerle tüm İstanbul'u, hatta yayarak ülkenin tamamını tehlikeye atmalarına seyirci mi kalındı?” sorusunu yönelten Uluç, cezaların önleyici olması gerektiğini belirterek, “Senin Akmerkez lokantasında bahşiş diye bırakılan paranın yarısı bile olmayan cezan kim için önleyici olur, Sayın Bakanım?” dedi.

“Bu birkaç paralı ve ünlü rezil yüzünden kapanmayı daha da artırır; mesela, sadece bahşişle aile geçindiren yüz binlerce komiyi, garsonu, yamağı aç bırakırsan, Kovid'i geç, bu ülkede sosyal adalet olur mu?” diyen Uluç, “Bu ülkeye tam kapanma değil, mümkün olan her türlü açılma gerek. Bunun yolu da, Başkan'ın açıkladığı önlemlere tam uymaktan ve salgını yavaşlatmaktan geçiyor, azdırmaktan değil” görüşünü dile getirdi.

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