Sabah yazarı Uluç’tan İçişleri Bakanı’na: Covid salgınının hızını düşürmenin, giderek önlemenin yolu Sağlık Bakanı’nda değil, sizden geçiyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, yeni tip Koronavirüs cezalarının yetersiz olduğunu belirterek, "Covid salgınının hızını düşürmenin, giderek önlemenin yolu Sağlık Bakanı’nda değil, İçişkeri Bakanı Süleyman Soylu sizden geçiyor" görüşünü savundu.

Uluç yazısında, "Bizdeki kontrol sayılarıyla maske ya da sokağa çıkma kurallarını ihlal edenlerin yakalanma riskleri nedir, bir.. Ödedikleri cezalar, hele bu işlerde başrol oynayan ünlü ve zenginleri ürkütür mü?. Bu da iki..Covid salgınının hızını düşürmenin, giderek önlemenin yolu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan değil, sizden geçiyor, İçişleri Bakanım Süleyman Soylu.. Bu komik cezalarla biz yasalara saygılı insanlar gerzek gibi evlerde oturur ve ölürüz.. Ünlüler ve zenginler, kimseyi ama kimseyi umursamadan günlerini gün etmeye devam ederler.. Anlatabildim mi, Soylu Bakanım!" ifadesini kullandı.