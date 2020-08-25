Sabah yazarı Uluç'tan İBB Başkanı İmamoğlu'na teşekkür: Yıllardan beri ilk defa bu köşede çıkan bir yazıya en kısa zamanda ayrıntılı bir yanıt verildi

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bugünkü köşesinde teşekkür etti. Uluç, Bu teşekkürümün sebebi, yıllardan beri ilk, ama ilk defa, bu köşede çıkan bir yazıya, yerel, ya da genel yönetimden hem de nasıl ayrıntılı bir yanıtın mümkün olan en kısa zamanda verilmesi.." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "15 Ağustos'ta, senelerdir her yaz İstanbul'u basan gözle görülmesi çok zor minnacık bir sinek türünün gene her tarafımızı sokmaya ve dehşet kaşınmalara sebep olduğunu yazmıştım.

Bir açıklama geldi. Yanında bir de dosya olarak." bilgisini paylaştı.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

"Önce İstanbul genelinde bilgiler.. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele Hizmet Birimi (Uçan Haşerelerle Savaş), özellikle yaz aylarında alarm durumunda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sene, mevcut çalışmalara ivme kazandırılarak; 45 birim sorumlusu, 24 büro personeli, 300 araç ve 434 saha görevlisi personel olmak üzere toplam 503 personelle hizmet verilmektedir. Sivrisinek mücadelesinde İstanbul genelinde 100 bin 77 adreste, 180 bin 394 sivrisinek üreme kaynağını kontrol etmektedir. 2020 yılında vektör üreme kaynakları 1 milyon 890 bin 572 kez kontrol edilmiş ve popülasyonunun önlenmesi için 229 bin 516 kez ilaçlama yapılmıştır.'

Devamında Beşiktaş ilçesi ve daha da özelinde yaşadığım Alkent Sitesi ve benim kendi bahçemde yapılan savaşla ilgili bilgiler var. Mahalle kedilerinin su içmesi için bahçeye koyduğum minicik kaseye kadar yazmışlar, inanmazsınız. Okurken gene de "Mücadele tamam da, kollarım, ellerim, bacaklarımda hala tonla kabarma ve içimi kavuran kaşınma hissi var" derken, devamı geldi.

"Bu vesileyle belirtmek isteriz ki İBB, vektörle mücadele konusunda günümüzün getirdiği şartları da göz önünde bulundurarak akademik tabanlı yeni bir mücadele metodunu da başlatmıştır.

Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi iş birliğiyle, uluslararası ölçekte kabul gören bir savaş yönetim planı, eylül ayı itibariyle ilçe belediyeleri ile de paylaşılarak uygulamaya konulacaktır." Buyurun, bu özel sineğe karşı özel savaş için de bilimsel araştırma başlatmışlar.. Daha ne olsun?. Pardon dahası da var. ALO 153 hattı da, bu sinek istilası için vatandaşın emrinde.. Arayın, hemen geliyorlar."

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