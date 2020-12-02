Sabah yazarı Uluç'tan gazetesine eleştiri: Bu ülkede sayfaları artık gazeteciler çizmiyor, ressamlar yapıyor; yani görünmesi önemli, okunması değil

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un sözlerinin birinci sayfada yer alması gerektiğini belirterek, "Bu ülkede sayfaları artık gazeteciler çizmiyor, ressamlar yapıyor; yani görünmesi önemli, okunması değil" görüşünü savundu.

Uluç, "Pazartesi günü Fener Teknik Direktörü Erol Bulut, o borazanı sıfırlayan bir konuşma yaptı ve dedi ki.. 'Mağlubiyetin sebebi hakem değil biziz. Saha içinde kazanmayı hak edecek bir şey yapmadık. Başka şeylere bahane bulursak gerçekleri göremeyiz. Bundan sonra böyle bir maç yaşamak istemiyorum. Alacağımız galibiyetlerle yeniden ayağa kalkacağımıza inanıyorum!.' Şimdi, tüm spor müdürlerine soruyorum.. Fener- Beşiktaş maçının hakemi, salı gününün Sabah'ı dahil tüm ortamlarda tartışılırken, Erol Bulut'un bu sözleri manşet olmaz da ne olur?" diye sordu.

Uluç yazısında, "Bu satırları yazarken öbür gazeteleri henüz okumadım. Manşet yapan varsa, yarın adıyla özür diler, alkışlarım. Biz ne yapmışız sevgili okurlar? Sayfanın en dibinde tek sütun. Bir de iyi okunmasın ister gibi dişi yazıyla... Bu ülkede sayfaları artık gazeteciler çizmiyor, ressamlar yapıyor. Yani görünmesi önemli, okunması değil. Baskıda renk milim kaydı mı, hiç okunmaz oluyor, ama ressam mutlu.. Duvara asılacak tablo yaptı ya..Ben bile kendi köşemde dişi kullanımını önleyemedim. Sayfanın üstü Beşiktaş.. Siyah beyaz.. Altı Fener.. Sarı lacivert.. Vay be?. Ne güzel değil mi, bakmak!" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "En önemli haberi tek sütun vermek ve sarı lacivert olsun diye dişi kullanmak, 'Yeni Gazetecilik' dostlar.. Pandemiden sonra her şeyin 'yenisi'olmaya başladı ya.. Meslekte de böyle oluyor zahir!.

Spor sayfamızın kıdemlisi Gürcan Bilgiç'e sormak isterim.. 'Bu haber senin baban, benim dayım Necati Bilgiç'in (Ki ikimizin gazeteciliğinde de büyük hakkı ve emeği vardır) eline gelse, böyle mi yazılır, böyle mi basılırdı?" ifadesini kullandı.