Sabah yazarı Uluç'tan gazetesine: Dilbilgisi cinayetleri ne ararsanız var, Hürriyet grubu gazetelerinin tümü gibi onlar da 'tık tuzağı'nı kurmuşlar

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, gazetesinde yayımlanan "Ataşehir'de korkunç kaza: Otomobil restorana daldı" başlıklı haberi eleştirdi. Uluç, "İmla hataları, düşük cümleler, dilbilgisi cinayetleri ne ararsanız var. Bir de yığınla resimle o 'galeri' denen iğrenç 'tık tuzağı'nı, başta Hürriyet grubu gazetelerinin tümü gibi onlar da kurmuşlar" düşüncesini dile getirdi.

Recep Alper okuyucusunun, "Merhaba Hıncal Bey, Gazetenizdeki yazım hataları ve yanlış cümleler ile ilgili olarak daha önce mesaj atmıştım. Bu gün 1 haberde bulunan yanlışlara bakın lütfen" demiş ve o haberin adresini de yazmış.. https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/atasehirde-korkunc-kaza-otomobil-restorana-daldi" mesajına köşesinde yer verdi.

Uluç, "Tıkladım. Buyurun haberi siz de okuyun... İmla hataları, düşük cümleler, dilbilgisi cinayetleri ne ararsanız var. Bir de yığınla resimle o 'galeri2 denen iğrenç 'tık tuzağı'nı, başta Hürriyet gurubu gazetelerinin tümü gibi onlar da kurmuşlar.. Bülteni aynen koyuyorsun, bari iki satır oku.. Düzelt.. Polis bültenini aynen dayama.. Niye polis bülteni.. Çünkü şifre deyiş var. 'Seyir halindeki' lafı artık ülkemizde polis zabıtları dışında kullanılmıyor. İnsanlar anlatırken, 'Seyir halindeyken' demezler. 'Giderken.. Geçerken..' derler. İşte o yanlışlık rekorları kıran haber aşağıda.. Bakalım siz kaç yanlış bulacaksınız?. Her bulduğunuz yanlışta, başlığa ilham veren o ünlü 'Komedi'yi yazan Shakespeare'e de selam sarkıtmayı unutmayın." ifadesini kullandı.

Uluç sitede yayımlanan haberi de köşesinde kullandı:

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobil, aşırı hız nedeniyle direksiyon kaybederek cadde üzerindeki bir restorana daldı. Kazada kimse yara almazken, restoranda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Otomobilin restorana dalma anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 23.00 sıralarında Ataşehir'de Örnek Mahallesi 3 bin 4'üncü Cadde de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde aşırı hızlı bir şekilde seyir halinde bulunan Mert Yiğit yönetimindeki 34 GN 2522 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir yemek restorana daldı.

Otomobilin dalmasıyla restoran savaş alanına döndü. Kazada kimse yara almazken kaza anında restoranda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza gürültüsüyle Mahalleli sokağa döküldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kazayı kontrol ederken polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemleri aldı.

Trafik polisler sürücü Mert yiğitte alkolmetre ile ölçüm yaptı. Yapılan alkol testinde sürücü alkolsüz olduğu öğrenildi Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazaya karışan otomobil hurdaya dönerken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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