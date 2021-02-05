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Medya

Sabah yazarı Uluç'tan Fuat Oktay'a: Size bağlı TRT Müzik'te neye takılsak "Külliye" diyorlar

05 Şubat 2021 11:16

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Sayın Fuat Oktay, kusura bakmayın. Size bağlı TRT Müzik'te neye takılsak 'Külliye' diyorlar.. Eleştirmeye korkalım da ipliklerini pazara çıkarmayalım diye.. Bu halkın en büyük ihtiyacı eğlence beyler" görüşünü savundu. 

Uluç yazısında, "Hem de maçların da olmadığı tatil sabahı saatlerinde, her çeşit komedyeni, skeçleri, alaturkası, türkü ve popları, dansları, halk oyunları ile 50 yıl önce TRT'de olan eğlence programlarını yapın.. Güldürün bu milleti be!. Neşelendirin. Keyiflendirin.Bu millet gülmek istiyor 'Kovid Bilim Kurulu' her toplantısından 'Gülün insanlar' diye duyuru yapıyor..O zaman neden yapmaz, yapamaz, Eğlence Programını aile izleme saatlerinde TRT Müzik?. Söyleyeyim.. Poposunu kaldıran yoktur bir.. Halkı umursayan yöneticisi yoktur iki.. Öyle program yaparsan, işini bilen memurun neyle geçinir, üç?.Bu başıboşluğu denetleyen, uyaran da yoktur!. Dört!." ifadesini kullandı. 

 

Sabah yazarıHıncal UluçFuat OktayTRT MüzikKülliye
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