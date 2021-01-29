Sabah yazarı Uluç'tan Fatih Altaylı'ya:  Patronun Turgay Bey’in en iyi oyuncusunu Fener'e nasıl ve niçin bedava verdiği hakkında da bir bildiğin var mı?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'nın Mesut Özil yazısını paylaşarak, "Senin şimdiki, benim eski patronum, Kasımpaşa A.Ş'nin sahibi Turgay Bey, hasta Beşiktaşlı iken, en iyi oyuncusunu hem de Fener'e nasıl ve niçin bedava verdi, ona dair de bir bildiğin, tahminin var mı?" diye sordu.

Uluç yazısında, "Fatih Altaylı kardeşim, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye nerdeyse bedava gelmesini yazmış, dijital HaberTürk'te.. 'Avrupa'da değeri 16 milyon avro olan Mesut'a Fenerbahçe 3 milyon avro verecek olabilir" diyor.. Ama 'Paranın geri kalanı Mesut Özil'e başka şekilde aktarılacak' diye ekliyor. O başka şekli de özetliyor: 'Yapılan organizasyona göre Özil'e 6 milyon avro kamuya iş yapan birtakım müteahhitlerin kesesinden, 4 milyon avro ise bu transferde büyük emeği olan bir televizyon patronunun cebinden verilecek.' Tabii bu minareyi 'Financial Fair Play'e uydurma oyununun gereği.. Tamamını Ali Koç cebinden de verebilir. Tabii, ancak gizli cebinden.. Kayıt içi parayla minareye kılıf olmaz çünkü. Bu da benim değil, Fenerbahçe'nin transfer limitlerini belirleyen ve açıklayan TFF'nin ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin işi.." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Benim sorum Fatih kardeşime.. Fenerbahçe sezon başında da Kasımpaşa'dan Thiam'ı 'Bedava' almıştı. Senin şimdiki, benim eski patronum, Kasımpaşa A.Ş'nin sahibi Turgay Bey, hasta Beşiktaşlı iken, en iyi oyuncusunu hem de Fener'e nasıl ve niçin bedava verdi, ona dair de bir bildiğin, tahminin var mı?" ifadesini kullandı.