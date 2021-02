Sabah yazarı Uluç'tan Ertuğrul Özkök'e: Madem Millî Piyango uzmanısın, şu tam sayfa ilanlarda açıklanmayan, ama rekor diye geçilen rakamları açıkla

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Millî Piyango yazısını eleştirdiği Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e ilişkin olarak, "Madem Millî Piyango uzmanısın, şu tam sayfa ilanlarda açıklanmayan, ama rekor diye geçilen rakamları açıkla" diye yazdı.

Uluç, "Yılbaşı'nda sayfalar dolusu Millî Piyango ekleri.. Sonrasında tam sayfa Millî Piyango reklamları.. Her gazeteye.. En büyük rakipler dahil..Hayret niye sadece 'PRoje' emri vermediler bu defa Ertuğrul Özkök'e ve köşesinde yazdırmadılar da her gazeteye milyonlar dağıttılar?" görüşünü savundu.

Uluç yazısında, "Eeee. Bu kötü ekonomik durumda, o paraları kasaya indirenlerin sesi kesilir hesabı.. Çünkü Yılbaşı öncesi kıyametler koptu ya hani.. Neler neler yazıldı ya hani.. O kadar sus payı olacak, artık!.

Efendim o tam sayfa reklamlarda tek rakam yok ama iddialar var. Milli Piyango ve bağlı tüm talih oyunlarında rekor kırılmış. Satışta rekor, dağıtılan ikramiyede rekor, bayiler dahil çalışanlara primde, devlete vergide rekor.. Ama bir imla yanlışı herhalde.. Aksi takdirde bir korkunç itiraf..

100 milyon liralık Büyük İkramiye çeyrek bilete çıkmış. Bakın ilandaki cümleye..

'Yeni Yıl Çekilişinde büyük ikramiyeye isabet eden çeyrek bilet sahibi talihlimizi tebrik ederiz.' Yahu çeyrek adı üstünde 4 tane.. Niye "Talihli" diye tekil?. Öbürleri ne oldu? 'Talihliler' demek gerekmez mi?" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Bu yıl çeyrek ve yarım biletler birer tane mi basıldı?. O zaman her nasılsa çeyrek bilete çıkınca 100 milyon, 75 milyonu cukkaya mı kaldı? Haydi Özkök kardeşim, Bu defa görevin benden.. Madem Milî Piyango uzmanısın, şu tam sayfa ilanlarda açıklanmayan, ama rekor diye geçilen rakamları açıkla..

Mesela 2020 yılbaşında kaç liralık kaç bilet satılmış, 2021 yılbaşında rakamlar ne?. Açıkla ki, rekorları görelim.Ve de, tek çeyrek bilete gitti 25 milyon?. Ya kalan 75 ne oldu?. Çeyrek bilet tek mi basıldı?. Yoksa geri kalan 3 bilet satılmadı mı?. Yani 4 biletten üçü satılmazken, satış rekoru nasıl kırıldı?.

Açıkla Özkök açıkla.. Her ama her şeyi açıkla, görelim!." ifadesini kullandı.