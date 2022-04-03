Sabah yazarı Uluç'tan cumhuriyet savcılarına açık mektup

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, cumhuriyet savcılarına yönelik kaleme aldığı açık mektupta, "Bu yüzden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Işıtan Gün'ü, Burak Elmas'a verdiği raporla birlikte davet etmeli, dinlemeli ve muhakkak dava açmalıdır." çağrısını yaptı.

Uluç yazısında, "Türk futbolunda gizli kalmış nerdeyse tamamı döviz birtakım ödemeler yapıldığı şüphesi zaten yıllardan beri vardı ve yazılı ve görüntülü basında defalarca ima edilmişti. Işıtan Gün'ün başkana verdiği gizli raporun, gene başkanın izni ile açıklanmasıyla bu şüpheler açığa çıktı. Gün'ün açıklaması bir gazeteye ek olacak kadar uzun ama, onun kadar da önemli. Çünkü işin içinde vergi ve döviz kaçakçılığı boyutları var ki, Türk Ceza Kanunu'na göre ağır cezalık suçlar bunlar.. Bu yüzden, Işıtan Gün'ün hazırladığı raporun, aslı Burak Elmas'ta ya da Galatasaray Kulübü evrak dosyasında olmalı. Bu rapora dayanarak Gün'ün yaptığı geniş açıklamanın tümü bende var. İnternette de var. Bana da o yolla gönderildi zaten. Olay, Basın Savcısı'nı, 6222 Sporda Şiddet Savcısı'nı ve de yazılanlar, transfer piyasasını elinde tutan bazı futbolcu menajerlerine, hiçbir açıklama ve kayıt yapılmadan ödemeler yapıldığı şüphesi için de tüm savcılarımızı ilgilendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

Uluç şu ifadeleri kullandı:

"Bu yüzden, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Işıtan Gün'ü, Burak Elmas'a verdiği raporla birlikte davet etmeli, dinlemeli ve muhakkak dava açmalıdır.

Rapordakiler doğruysa futbolumuzdaki büyük pisliğe karışan herkesin peşine düşülür. Doğru değilse, temiz insanların lekelenmesi önlenir. Sayın Cumhuriyet Başsavcısı.. Raporu yazıp Burak Elmas'a teslim eden Işıtan Gün'ün, kendi kalemi ile, o raporun ana hatlarını açıkladığı bölümü buraya aynen alıyor ve olayı derhal bir savcınıza havale etmenizi bekliyorum."

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