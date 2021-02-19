Sabah yazarı Uluç'tan Bitcoin haberlerine tepki: Kripto paracılar bu reklamları 'Reklam olduğunu gizleyin' şartıyla mı sitelere veriyorlar?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Bitcoin haberlerine ilişkin olarak, "Bu haberler hemen her sitede, her gün altlarında sayısız yorumla yayınlanıyor. 'İlan/Reklam' olabilir. Ama ne altlarında, ne üstlerinde 'reklam" olduklarına dair işaret yok. Kripto paracılar bu reklamları 'Reklam olduğunu gizleyin' şartıyla mı sitelere veriyorlar?. Yani vatandaş, masum ve cazip haber okuduğunu sanarak aldatılıyor mu?" görüşünü savundu.

Uluç yazısında, "Bitcoin başta, hiçbir devlet veya bankada karşılığı olmayan, sadece sanal dünyada herkesin kendisine özel şifresi ile el değiştiren bu sanal paraların içyüzü nedir? Yatırım yapanlar kimin ve neyin güvencesindedirler? Ya da hiç güvenceleri yok mu? Bu soruların yanıtını, tüm Türk vatandaşlarına verecek bir tek kişi var..." ifadesini kullandı.