Sabah yazarı Uluç: Özdemir Erdoğan benimle yaşıt, yani iflah olması için artık çok geç

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, sanatçı Zeki Müren'e yönelik, "Paşa dediler; bir paşa çıkıp da, 'Buna Madam deyin, başka bir şey deyin ama paşa demeyin' demedi!" sözlerini sarf eden Özdemir Erdoğan'ın açıklamalarını bugünkü köşesinde taşıdı. Uluç, "Aldırmayın.. Benimle yaşıt. Yani artık iflah olması için çok geç. Gülün geçin" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Özdemir Erdoğan, bu ülkenin gelmiş geçmiş en büyük sanatçılarından biridir. Gerek besteci, gerek yorumcu, gerek 'eğlendirici' olarak eşsizdir. Her türlü insanı bir araya getirin, karşılarına Özdemir'i gitarıyla oturtun, saatlerce hepsini, her dilden, her türden şarkı ile eğlendirir.

Peki nerdedir bu Özdemir? Sebep, iğne dolu dili.. Sahnede bile şarkı söylediğinden fazla konuşur. Ne mi konuşur? Sanat değeri kendisi ile ölçüşemeyecek derecede küçük olanları çekiştirir. Yani hemen herkese saldırır." ifadesini kullandı.

Uluç, "Bu yüzden ne sanatçılar, ne de patronlar onunla çalışmaya pek gönüllü olmazlar.

İşte bu Özdemir gene gündemde.. Bu defa Zeki Müren'le Erol Pekcan hakkında konuşmuş.

Ne konuşmuşsa artık.Özdemir, Özdemirliğini yapmış hepsi o.. Aldırmayın.. Benimle yaşıt. Yani artık iflah olması için çok geç. Gülün geçin..Hatta ıslıkla bir 'İkinci Bahar' çalın gitsin!" görüşünü savundu.

