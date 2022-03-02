Sabah yazarı Uluç: Nasıl bir medyayız biz, bilemiyorum

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop tarafından açılan "Sıtkı/ Kütahya Koleksiyonu Nida Olçar Sergisi"ne medyanın hak ettiği ilgiye göstermediğini belirtti.

Uluç yazısında, “Sanatın hangi dalına ilgi gösteriyorlar ki zaten.. Varsa yoksa siyaset.. Oysa UNESCO'nun 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanı verdiği, Tokyo'dan Londra'ya, New York'tan Madrid'e, dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanında açtığı sayısız sergisi ile 'Çininin Dervişi' adını alan, özellikle defalarca davet edildiği Japonya'da, 'Çininin Picasso'su' ilan edilen Sıtkı Usta, Türkiye'nin ulusal gururuydu.. Nasıl bir medyayız biz, bilemiyorum..” ifadesini kullandı.