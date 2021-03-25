Sabah yazarı Uluç: Köşe yazılarının yüzde 80'i tuttuğu siyasi guruptan öteye gözlerini kapamış

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Köşe yazılarının yüzde 80'i tuttuğu siyasi guruptan öteye gözlerini kapamış" görüşünü savundu.

Uluç yazısında, "Yığılı gazetelere bakmaya başladım. 'Okumaya' diyemiyorum.. Okunacak şey o kadar az ki.. Haberler hemen hepsinde ayni. Çünkü ayni ajanstan alınıyor, yeniden bile yazılmadan (Rewrite) ve üzerine bir de sıkılmadan imza koyup yayınlıyorlar. Köşe yazılarının yüzde sekseni, tuttuğu siyasi guruptan öteye gözlerini kapamış, tek taraflı övmeler de değil, olsa gam yemem.. Çünkü övülecek o kadar çok şey var ki ülkemde, yerelde ve genelde.. Okuyana moral olur, bu devirde.. Ama bizde en kolayı sövme.. Başlıklarına bakıp ne yazdıklarını tahmin ediyorum artık.." ifadesini kullandı.