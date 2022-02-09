Sabah yazarı Uluç: Köşe yazarı Ahmet başka, Hürriyet'i yöneten Ahmet başka...

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın "Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar" başlıklı yazısına ilişkin olarak, "Köşe yazarı Ahmet başka, Hürriyet'i yöneten Ahmet başka..." düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var' diye başlamış Ahmet Hakan köşesinde.. Ben de kesip saklamışım.. Bitiş de şöyle.. 'Kısacası.. Sosyal medya.. Olduğu gibi görünmeyenler ile göründükleri gibi olmayanların dünyası haline gelmiş durumda...' Bu satırları yazan, Hürriyet'i nerdeyse tamamen sosyal medyaya göre çıkaran Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan iyi mi?. Ama 'Olduğu gibi görünmeyenler ile göründükleri gibi olmayanlar'dan biri değil, sevgili dostum. Köşe yazarı Ahmet başka, Hürriyet'i yöneten Ahmet başka..." ifadesini kullandı.