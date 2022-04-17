Sabah yazarı Uluç: Kaçak göçek yerler serbest, yasal projeler sakıncalı Türkiye'de

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Turizm bölgelerimize bakın ağlarsınız. Çoğunun altyapısı sıfır, yolu, suyu, enerjisi yetersiz ama, önemsemeden yığılıp duruyoruz buralara. Ciddi ve altyapıya para yatıran projelere karşı çıkıyoruz." düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Önüne gelen yere peynir kalıbı gibi kondurulan yap-satçıların altyapısız sitelerine sesimizi çıkarmıyoruz. Kaçak göçek yerler serbest, yasal projeler sakıncalı Türkiye'de. Projen ciddi mi, binbir dereden su getiriyorlar. Kaçak mı, plansız mı görmezden geliyorlar hep." düşüncesini dile getirdi.

Uluç şu ifadeleri kullandı:

"Neyse bizim bunları düzeltmeye gücümüz yetmez. Ayrıca görevimiz de değil. Biz Alaçatı'ya gelmişken, vizyoner bir insanı, yaptıklarını, düşündüklerini görelim dedik.

Bir zeytinliğin ortasında kurulu ilginç bir tasarım ofisine uğradık ve burada, geçen ay Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un televizyonda anlattığı Çeşme Projesi üzerinde çalışan bir ekiple karşılaştık.

Müthiş bir ekip, hepsi genç, donanımlı, konusuna sahip insanlar.

Başlarında zekâsı ve fikirleri kafasını çatlatacak ölçüde yaratıcı Haldun adında liderleri var. Bize heyecanla Çeşme Projesi'ni detaylı bir şekilde anlattı ve bakanlığın hazırladığı gerçekten çok etkileyici proje filmini izletti.

Eğer uygulanabilirse, eğer siyasi kavgalara kurban edilmezse, eğer "Çarşı her şeye karşı" çığlıklarına yenik düşülmezse, bizim gibi iyi niyetli ve samimi insanlar için harika bir proje..."