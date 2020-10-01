Sabah yazarı Uluç: İsmail Küçükkaya önemli bir gazetecilik dersi veriyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, FOX TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın yazdığı kitabı "Fikri hür vicdan hür!" kitabını okuduğunu belirterek, "İsmail Küçükkaya önemli bir gazetecilik dersi veriyor" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "İsmail, okurlarım bilir, benim eski, yakın arkadaşım. Aile dostumuz. Salı günü elinde bir kitapla bana geldi. Adı, 'Fikri Hür Vicdanı Hür!' Birinci sayfasını 'Farklı düşünmeyi bizlere devamlı hatırlatan meslek büyüğüme' diye imzalamış.. 'Yazma sebebin neydi' diye sordum.. 'Halkımıza duyduğum saygı ve sorumluluk, bana 'Fevkalade hareketli geçen gazetecilik sürecinden toplum hafızasına bir kayıt düşmem gerektiğini' düşündürdü. Bu kitap ortaya çıktı' dedi. Çok kolay okunacak şekilde yazmış İsmail.. Tamamı 2-3 sayfalık, yani beş dakikada okunacak, tek yazı gibi yazılmış konular. Baş tarafında 'İçindekiler' var. Her yazının başlığını sıralıyor. Mesela 'Sabah Yıllarım..' Mesela "Atatürk'ü anlayamadık!." Benim dikkatimi çeken ve "Hemen oku" diyeni 'AKP hiç mi iyi bir şey yapmadı' yazısı oldu. Okur okumaz 'Siz de okuyun' istedim.. Siz ve bizim gazetenin tüm çalışanları." ifadesini kullandı.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

"İsmail, yazısında bir önemli gazetecilik dersi de veriyor çünkü.. Onu da okuyalım.

"AKP ise tek başına yirmi yıldır iktidarda. Bu süreçte elbette bazı iyi şeylerin olması da tabiidir. Zaman zaman yayınlarımda veya sokakta, "Eleştiriyorsunuz ama bu iktidarın hiç mi yaptığı iyi iş yok?" şeklinde sorularla karşılaşıyorum. Dilim döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar uzun süre iktidarda kalınca gayet tabii ki iş de yapılacak, yol da yapılacak, köprüler de kurulacak. İktidar neden var ki? Kaldı ki gazeteci "güzelleme" yapmak için değil, halk faydasına aksaklıkları göstermek için vardır. Gayet tabii ki her iktidar gibi AKP'nin de doğruları da yanlışları da var. Bizim açımızdan esas olan, ölçüyü kaçırmadan, iyiyi de kötüyü de gösterebilmektir. Eleştirirken de ölçülü, överken de..."

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