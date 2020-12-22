Sabah yazarı Uluç: Halkın haber alma hakkını gasp etmek serbest mi?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, BeIN Sport'un halkın haber alma hakkına ihanet ettiğini savundu.

Uluç, "BeIN, yani yayıncı kuruluş, kulüplere yapması gereken ödemeleri, federasyonla anlaşmasına rağmen yapmıyor. Maddi bakımdan çöküntü durumdaki kulüpler, asgari ücretle çalışan kulüp işçilerinin paralarını dahi ödeyemiyorlar. Ortaklaşa bir protesto kararı aldılar. Başlama vuruşunu yapıyorlar ve biri topu ayağında tutuyor. Geri kalan 21 futbolcu da yerinde duruyor. Tam bir dakika ve BeIN, yani yayıncı kuruluş, bu protesto anını ne gösteriyor, ne açıklama yapıyor. Durumu bilmeyen seyirci habersiz, bilgisiz, şaşkın. O an ekranda gördüğü şey işte bu.. Takım kadroları ve BeIN'in 'satılmış spikeri'nin sesini duyuyor sadece. 'Şimdi size takım kadrolarını yeniden gösterelim.' Ve utanmadan, sıkılmadan o kadroları okuyor. Bileni aptal yerine koyarak. Bilmeyeni 'Ne oluyor yahu' diye şaşkın bırakarak." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Ve de bu rezilliği bir tek gazete, tokat gibi manşetlerle BeIN'in suratına vurmuyor.RTÜK diye ne işe yaradığını kendi üyelerinin bile bilmediği bir kurum var..Gıkını çıkarmıyor, halkının anayasal hakları gasp edilirken. Türkiye Futbol Federasyonu, 'Kulüpler var diye var olan' kuruluş. Türk halkı adına futbolu yöneten güya en büyük, ama aslında zerre gücü, itibarı olmayan 'özerk kamu kurumu' güya, 'gık' demiyor.. Zaten neye diyor ki, 'Olmayan Başkan' Nihat Özdemir. Bu rezillik günlerdir her maç başı sürüyor.. Bakalım daha ne kadar sürecek?. Kulüpler daha ciddi bir protesto yolu bulana dek herhalde. Mesela maça çıkmayarak! Yayıncı kuruluşa, kendi sırtlarından milyarlar götürme şansı tanımayarak." ifadesini kullandı.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

"Hatta, Federasyona da kafa tutup, kendi liglerini kurana ve kendi aralarında oynama kararı alana dek.. Ne demiş bu ülkenin yüzlerce yıllık uluları.."Dinsizin hakkından imansız gelir!."Bu milletin, karantina günlerinde en büyük aile eğlencesi maç seyretmek olan Türk Ulusu'nun insan yerine konarak, insan gibi maç seyretme hakkı yok mu? Bu milletin bu hakkına sahip çıkacak, BeIN denen kuruma haddini bildirecek tek kişi yok mu, ülkemizde?"