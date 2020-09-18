Sabah yazarı Uluç: Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram meğer hiç de masum değilmiş; nasıl kanım dondu, anlatamam

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Sosyal İkilem" filmini herkesin izlemesi gerektiğini belirterek, "Google, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram meğer hiç de masum değilmiş; nasıl kanım dondu, anlatamam" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Tüm uygulamalar gibi onların da amacı, baktıklarınızdan, seçtiklerinizden sizi tanıyıp, size uygun şeyler teklif ederek, ekrana çekip para kazanmakmış..

Anlatanlar, Google'ı, Facebook'u, YouTube'u kuranlar olmasa.. Ve öyle müthiş kanıtlar ortaya koymasalar.. Nasıl kanım dondu, anlatamam.. Mızmızlık eden çocukların önüne, oyalansın sussun diye telefon veya tablet koyan ana ve babalar, onu, sadece onu değil, ülkenin ve dünyanın geleceğini nasıl zehirlediklerini akıllarına getirdiler mi acaba?" görüşünü savundu.

Uluç, "Bunu söyleyen olduysa gülüp geçmişlerdir.. O zaman bu filmi izlesinler.. Film Amerika'da çekilmiş. Amerika için çekilmiş gibi duruyor. Ama izlerken baktım.. Siyasetçisi, gazetecisi, zengini, fakiri, işçisi, çiftçisi, esnafı ile sosyal medyayı kullanan hepimiz, bilincimize yerleştirilenlerle, o para babalarının istediklerini yapmaya başlıyoruz.. İkiye bölünüyoruz mesela siyasetçiler ve taraftarları olarak.. 'Biz ve ötekiler' oluyor ulus.. Gazeteciler aynen. Kalemlerimizi sadece bu bölünme yönetse neyse.. Düşündüklerimizi, inandıklarımızı yazma yerine, sosyal medyadan tık, 'like' alacak yazılar yazmaya başlıyoruz. Yani biz yazarları artık beynimiz değil, bilgisayarlar yönetiyor.." ifadesini kullandı.

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