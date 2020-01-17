Sabah yazarı Uluç: ‘Gazeteci’ isek oyunu izlemek görevimiz değil mi, ilk fırsatta ‘Devran’ı göreceğim

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın oyununu izleyenlerin eleştirildiğini anımsatarak, “Tüm bu eleştirileri yapanların içinde Devran kitabını okuyan veya oyunu izleyen bir kişi var mı?. Aslında ‘gazeteci’ isek, hele HDP muhalifi gazeteci isek oyunu izlemek görevimiz değil mi? Hapiste yatan bir parti başkanın oyunu neyi, nasıl anlatıyor? Sahnede nasıl yorumlanıyor?. Seyircinin tepkisi ne oluyor?. Bunları, yazmasak bile bilmek zorunda değil miyiz, tekrar ediyorum ‘Gazeteci’ isek?. Ben ilke olarak galalara gitmiyorum. Ama Devran'ı takip ediyorum. İlk fırsatta göreceğim” ifadesini kullandı.

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Uluç, “64 yıldır yaptığım mesleğim bana bunu emrediyor. Kadir İnanır'ın linç edilmesi üzerine dün yazarken ‘Nazım Hikmet/ Necip Fazıl günlerine geri mi dönüyoruz’ demişim dün. Keşke dönebilsek aslında” görüşünü savundu.

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