Sabah yazarı Uluç, Erkan Özarman-Edis gerilimini yazdı: "Erkan, şımarık şarkıcıya ağzının payını verdi" diyen yok...

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri töreninde Erkan Özerman'ın şarkıcı Edis'e "Büyükler sahneye çıktığı zaman arkanı dönüp gidemezsin" demesine ilişkin olarak bir yazı kaleme aldı.

Uluç, Edis'i "Şımarık" olarak tanımlarken, "Bugün Edis'ten yana olanlar, kendi besledikleri bu zehre bakıp, yarın "Ne oluyor bu gençlere" diye de sorarlar, görürsün!." dedi.

Uluç, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülke gençlerinde giderek 'kural tanımama ve saygısızlık', hava atma şekli olmaya başladı. Üzerinde "Smokin" yazan davetiyeye rağmen ödül gecelerine Mahmutpaşa tişörtü ve blucini ile gitmeyi marifet sanıyorlar. Orda rastladıkları meslek büyüklerine bir selamı bile esirgeyip "Sen kim oluyorsun" havası atmak da daha büyük marifet oluyor tabii..

Bu Edis Efendi, bir ödül gecesine aynen böyle ucuz tişört ve pantolonla gelmiş.. İki ödül alacak üstelik. Almış.. Alır almaz da kalkmış gitmeye davranmış. O sırada "Yaşam Boyu" ödülünü almak üzere Erkan sahneye çıkmış.. Yaşam Boyu, adı üstünde "Saygı Ödülü" demek.. Adam bir ömrü vakfetmiş, kültüre, sanata ve saygı ödülü almayı hak etmiş.. Ama geceye sadece ödüllerini almak için uğrayan Edis Efendi, ikincisini de aldığı için kalkıp gitmeye davranınca, Erkan, bu saygı noksanlı gence sahneden müdahale etmiş.. "Büyükler sahneye çıktığı zaman saygı ile izlenir. Öyle arkanı dönüp gidilmez" demiş.. Sonra eklemiş.. "Şimdi gidebilirsin!."

Bizimki dahil bütün gazeteler olayı Erkan'ı ayıplar, Edis'i alkışlar üslubu ile yazmışlar. "Erkan, şımarık şarkıcıya ağzının payını verdi" diyen yok.. İşte ben diyorum. Bravo Erkan.. Dilini tutma.. Kendi mesleğine, o mesleğin büyüklerine ve ödüllerine, yani farkında bile olmuyor ama, aslında kendine saygısızlık edenlerin ağzının payını vermeye devam et. Bu ülkede bunu yapan, senden ve benden başka kimse kalmadı.. Bugün Edis'ten yana olanlar, kendi besledikleri bu zehre bakıp, yarın "Ne oluyor bu gençlere" diye de sorarlar, görürsün!."

Ne olmuştu?

Edis, Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri töreninde yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı Ödülü aldı. Kendisinden sonra Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü almak için Erkan Özerman, sahneye çıktı. Edis, bu sırada salondan ayrılmak için yerinden kalktı.



Bunu gören Özerman, sahneden Edis’e, "Çocuğum Edis, büyükler sahneye çıktığı zaman saygıyla izlenir. Arkanı dönüp gidemezsin" diyerek seslendi.



Törenin yapıldığı gemiden inen ünlü şarkıcı ise Özerman’ın sözleri hakkında "Moralim bozuldu" dedi.