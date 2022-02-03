Sabah yazarı Uluç: Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü bir karar almış, 65 yaş üstü hiçbir sanatçı konuk oyuncu olarak bile sahneye çıkmayacakmış artık

Sabah yazarı Hıncal Uluç, "Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü bir karar almış, 65 yaş üstü hiçbir sanatçı konuk oyuncu olarak bile sahneye çıkmayacakmış artık." diye yazdı.

Uluç, oyuncu Metin Belgin'in "Üç gün sonra doğum günüm.. 65 yaşına basıyorum. Kontrbas adlı tek kişilik oyunumu son defa oynayıp veda edeceğim" dediğini aktardı.

Uluç yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Telefon elimde donakaldım.. Sanatçı, 65 yaşında, yani en görmüş geçirmiş, en olgun çağında, bir hastalığı sakatlığı yoksa "konuk olarak bile" sahneye nasıl çıkarılmaz?. Böyle bir yasak nasıl konur?. Bu ülkede kaç Metin Belgin var, oyuncu ve yönetmen olarak, Kültür Bakanımız, Devlet Tiyatroları Genel Müdürümüz biliyor mu acaba? Böylesi bir skandal, böylesi utanç verici kararı kim, hangi akla hizmetle alır da uygulatır?. Metin, 'Sadece Devlet Tiyatrosu değil" dedi. "Bu ay içinde senin o çok sevdiğin şiir gecelerinden birini İş Sanat'ta seyircili yapacaktık. O da iptal edildi. İş Sanat, Kule'deki salonu kapatmış, Youtube'dan devam edecekmiş, gösteriler, konserler..' Bir yandan AKM'yi aç, öte yandan en işlevsel salonları kapa.. Bu nasıl bir anlayıştır İş Bankası Sanat!. Yıllarca alkış tuttum size.. Ne oldu böyle birden?. Özel tiyatrolar açık.. CRR açık.. Özel konser ve tiyatro salonları açık.. Sinemalar açık, restoran, kafeler açık.. Covid konusunu en iyi izleyecek ve konan kuralları en iyi uygulayarak örnek olacak devlet mi, 65 yaş üstü olanlara sahneyi kapatıyor.

Ben 83 yaşımda Devlet Tiyatrosu'na serbestçe gider, yüzlerce insan arasına karışırım, ama beş on kişinin olduğu, hatta tek başına oynadığım sahneye çıkamam öyle mi?

"Yassah hemşerim" devri 60'lı yılların gerisinde kaldı sanıyorduk.. Niye hortlattınız?. Kim hortlattı?. Bunlar benim dünyamda olamaz.. Yoksa sanal dünyada, Nether'de, Metaverse'de yaşıyorum da farkında mı değilim?. Biri bir açıklama yapsın ne olur?. Sağlık Bakanı, Kültür Bakanı, kim bu rezil "65 yaş yasağı"ndan sorumlu ise o, bir açıklama yapsın lütfen.. Yapsın ki, bütün bunların yalan, sanal olduğunu, bir kâbus gördüğümü anlayıp rahat nefes alayım!.