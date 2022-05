Sabah yazarı Uluç: Bu ülkede bir Spor Bakanı olduğunu fark eden, adını, lafını duyan var mı?

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Türk futbolu büyük bir hızla felakete sürükleniyor. Bu kopan kıyamet içinde, bu ülkede bir Spor Bakanı olduğunu fark eden, adını, lafını duyan var mı?. Ya da onu arayıp görüşünü sorma gereği duyan bir spor muhabiri?" düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında, "Geçen her günün değil, her saatin kıymetli olduğunu herkes biliyor. Dün yazdım.. Çözüm, bu durumda Başkanlık Sistemi'nin verdiği yetkilerle sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da.. Ama onun şu anda gözünü ve kulağını Antalya'dan ayıracak hali yok. Bütün dünya, Başkan Erdoğan'ın araya girmesi sonucu karar verilen'"Antalya üçlü toplantısı'ndan çıkacak kararı beklerken, Başkan Erdoğan'ın bu konu dışında bir başka şeyle ilgilenmesi mümkün olabilir mi? Dediğim doğru.. Yarın futbolumuz için çok geç olabilir.. Olabilir ama, dünya için de çok geç olabilir.. Çare yok bekleyeceğiz.. Ama, her tür ve fikirden gazetesi ile ilk defa bir konuda birleşen Türk medyasının ilk günkü tutumu ve birlikteliği beni çok mutlu etti. Medyamız bu tutumunu sürdürürse, futbolumuz Nihat Özdemir'den kurtulur ve işler kısa zamanda düzelir." ifadesini kullandı.