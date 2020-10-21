Sabah yazarı Uluç: Bekir’in veda yazılarını iki defa gözyaşlarıyla okudum, ışığın yolumuzu aydınlatıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, yaşamını yitiren Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun'un ardından kaleme aldığı yazıda, "Bekir’in veda yazılarını iki defa gözyaşlarıyla okudum, ışığın yolumuzu aydınlatıyor" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Son yazılarından ikisi, aslında aralarında uzun zaman olsa da birbirini tamamlayan bir 'vedalaşma' idi biz okurlarıyla.. İlkinde 'yaz'ı anlatıyordu.. Ne enfes bir anlatımdı o.. Ama sonu nasıl bir hüzünlü.. 'Gelecek yazı bilmem..' Biliyordu aslında, gelecek yazı görmeyeceğini biliyordu.. Ötekini, eylülde okuduk. 'Ayrılık mevsimidir bu aylar' deyişi bu defa tam bir veda mektubuydu." yorumunu yaptı.

Uluç, "O yazıyı iki defa okudum, gözyaşlarımla.. Siz de okumalısınız.. Bu defa arkasından hemen tüm gazetelerin, tüm meslektaşlarının çok güzel şeyler yazıp söyledikleri, unutmayıp, andıkları Bekir'i.. Ölümü üç günden sonra değil, 3 saat bile geçmeden duyulan Bekir'i.. Koronavirüs yüzünden binlerin omuzlarında değil, ama milyonların gönüllerinde ebedi aleme yollanan Bekir'in vedasını, o iki veda yazısını siz de tekrar. Okuyun, kesin saklayın.. Gene okuyun.. Okutun.. Işıklar içinde yatıyorsun Bekir!.

Işığın yolumuzu aydınlatıyor.. Teşekkürler Bekir!.. Başımız sağolsun Andree!." ifadesini kullandı.

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