Sabah yazarı Uluç: Başta Hürriyet gazetesi ve sosyal medya kahramanı olma peşindeki kalemler yargı gücünü bir avuç trollcü itin güdümüne sokmaya çalışıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Başta Hürriyet gazetesi ve bazı sosyal medya kahramanı olma peşindeki kalemler, bir takım linççileri adaletin önüne koyar, devletin temeli yargı gücünü bir avuç trolcu itin güdümüne sokmaya çalışıyorlar, son günlerde.." görüşünü savundu.

Ukuö, "Ben, 'adaleti ile ünlü' Hz. Ömer'e atfedilen ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm mahkeme salonlarının duvarına yazılması emredilen lafı nerdeyse tek başıma savunuyorum. Sonuna dek savunmaya da devam edeceğim. Adalet mülkün, yani devletin, yani düzenin temelidir!" ifadesini kullandı.

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