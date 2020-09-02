Sabah yazarı Uluç: Askeri gövde gösterisinin en iyi yapıldığı yerler, ulusal bayramlardır, 29 Ekim'de bu fırsatı kaçırmayalım!

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Ege adalarını silahlandırma gibi komikliklerle bizi tahrik etmeye ve telaşlandırmaya kalkan ve yazık ki bazılarımızı da etkileyen Yunan siyasetine lafla değil, çok güzel bir askeri gösteri ile yanıt verebilirdik ki" görüşünü savundu.

Uluç, "Hayır.. Ege üzerinde it dalaşı, karada ve denizde manevralar değil.. Bu tür eylemler, dünya üzerindeki sayıları zaten az Türk dostlarını da ürkütebilir.. Askeri gövde gösterisinin en iyi yapıldığı yerler, ulusal bayramlardır.. Geçit törenleri..Yazılı, sözlü her türlü yayın organında, canlı, ya da bant, fotoğraf bu geçit törenleri yer alır ve o ülke ordusunun havada ve denizdeki gücünü dünya görür." düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "Düşünün.. Ankara'da, benim askerlik yaptığım günlerdeki gibi bir geçit resmi.. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri temsilcisi birlikler.. Ardından tanklar.. Paletli ağır toplar.. Uzun menzilli dev füzeler.. En son Rus S-400'leri dahil füze savarlar.. Havada alçak uçuş ve dalış gösterileri yapan Amerikan ortak yapımı F-35'lerimiz.. Şeref Tribünü'nün tam önündeki bir metre çaplı halkanın içine inen paraşütçüler.. İzmir'e dalar gibi uçan süvariler.. İstanbul'da Boğaz'da bir baştan bir başa donanmanın, harp gemilerimizin geçişi.. Havada, karada ve denizde Türk Gücü gösterisi..30 Ağustos'u böyle planlasak ve yapsaydık, hem ulusun morali tavan yapardı, hem de Türklerle savaştan söz edenler küçük dillerini yutmazlar mıydı?. 29 Ekim'de bu fırsatı kaçırmayalım!." ifadesini kullandı.

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