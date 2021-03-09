Sabah yazarı Uluç: Ahmet Hakan işin başına geldiği günden beri Hürriyet'in Genel Yayın Müdürlüğü'nü de sosyal medya yapıyor

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Genel Yayın Müdürü Ahmet Hakan, gözünü kulağını telefonundan yani sosyal medyadan ayıramıyormuş ya, itiraf etti.. Hürriyet'in Genel Yayın Müdürlüğü'nü de sosyal medya yapıyor, o işin başına geldiği günden beri." görüşünü savundu.

Uluç, "İmam, cemaat hikâyesi.. Yazarlar da ona uyuyor tabii.. Benim elimde en çok kalan gazete, şimdi ekleri dahil 10 dakikayı aşmıyor. Çünkü artık okunacak yazar da, yazı da bulmak güçleşti, sosyal medya tercümanında.. Bir Savaş Özbey var, hem de nasıl keyif aldığım.. Bir söyleşi türü yarattı.. Konuğuna 'İkilem' sorular soruyor. 'O mu, bu mu' diye.. Öyle sorular ki.. Soruya tiryaki oluyorsunuz. Cevap veren önemli değil.. O Savaş köşe de yazıyor. Orası da iyi.. 'idi' diye ek koymak istemiyorum ama, o da yönetmeninin yolunda işareti verdi, köşesinde." düşüncesini dile getirdi.

Uluç yazısında şunları kaydetti:

"Zonguldak Ereğlisi Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na giydirmiş. Günahı ne kaymakamın?. Çorumluoğlu kardeşim, devletin Kovid için koyduğu kuralları denetlemek için bizzat yollara düşmüş. Makam kaymakamı değil yani.. Halk adamı.. Alkış.. Denetleme yaparken bir eczaneye girmiş. Üç eczacı hanım.. Üçü de maskesiz. Üçüne de yasal cezayı kesmiş.. Alkış.. Ama Savaş, nasıl ucuz bir polemik yapıyor, sosyal medya tıkları uğruna..

"Sağlık memurları" diyor.. Sağlık memurları genelinde kutsallık ve alkış var ya hepimizden.. Mikrobun kol gezdiği hastaneler ile tertemiz eczaneler bir mi?. Hemşire ile eczacı hanım ayni işi mi yapıyor, Savaş..

İkincisi.. Sağlık memuru dediğin, kuralı ihlal için bahane arayacak son kişidir.

Onun asıl işi, mesela aspirin almak için gelene örnek olmak, "Bakın ben bile burada maskeliyim" demektir. O daracık eczanede üç hanımın maskesiz oturduğunu gören vatandaş, devletin kuralını sallar mı bir daha Savaş?. Bu ülkede Covid "Bana bir şey olmaz" diyenler yüzünden yayılıyor en çok..

Bu ilhamı, tam tersini bas bas bağıran bakana rağmen, onlara kim veriyor?.

İşte böyle takmayanlar.. Ben Çorumluoğlu Kaymakam'ın yerinde olsam "Örnek olması gerekenler sınıfı" der, cezayı hatta ağırlaştırırdım. Zonguldak Valisi, Çorumluoğlu'na ödül vermeli.."