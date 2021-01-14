Sabah yazarı Uluç: Ahmet Hakan'ın köşesindeki itiraflarını okuyunca konuya girmem artık farz oldu

Sabah gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "WhatsApp denen rezillik gündem olunca, hele de gazetesini sosyal medya eğilimlerine göre çıkaran, yazılarını sosyal medya odaklı yazan Ahmet Hakan'ın köşesindeki itiraflarını okuyunca konuya girmem artık farz oldu." görüşünü savundu.

Uluç, Hakan'ın yazısında atıfta bulunarak, "Bakın hazret WhatsApp'tan neden çıkamazmış. ;'Tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden... Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...' Hürriyet Genel Yayın Müdürü ve köşe yazarı WhatsApp tiryakisi iyi mi?" düşüncesini dile getirdi.

Uluç, "İlk 'akıllı' telefonumu aldığım gün, ekrana bir mesaj düştü. Beni bedava WhatsApp'a katılmaya davet ediyorlardı. Hemen.. Açtığımın daha ilk saatinde.. Ünal'ı aradım. Özüak.. O, elinden telefon düşmeyenler ve bilgisayar başında sabahlayanlardan. 'Nedir bu WhatsApp' dedim.. 'Bedava mesaj atma' dedi. Yani indirdin mi, sen herkese, herkes de sana bedava mesaj atacak. Ben ekrandan nefret ederim. Sadece telefon etmek ve mesaj için kullanırım. Şimdi 'bedava' olunca önüne gelen bana mesaj atacak, onlarca yüzlerce öyle mi? 'Aman eksik olsun' dedim, indirmedim. 'Yalan'ı anında milyonlara ileten ve yutturan sosyal medya denen şeyden öyle nefret doluyum ki, Twitter, Facebook, Instagram, aklınıza ne gelirse hiçbirine girmedim." ifadesini kullandı.

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